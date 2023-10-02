منحة الطلبة 2023 في العراق| رابط التقديم على منحة الطلاب| تسجيل بيانات ابناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والحصول على 150 ألف دينار

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إمكانية تسجيل الطلاب في المنحة المطروحة من قبل الحكومة، فضلاً عن أن هذه المنحة تأتي تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يحتاج إلى العديد من المصروفات المختلفة، التي تخفف من العبء الاقتصادي عن ولي الأمر، فضلاً عن أنه يتم الإعلان عنها كل عام الدراسي، وتستمر إلى 10 أيام متتالية، فضلاً عن بدء التسجيل فيها من يوم الخميس الماضي الموافق 28 سبتمبر 2023 ليستمر إلى يوم 5 أكتوبر 2023.

التقديم على منحة الطلاب

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتسجيل الأبناء في منحة الطلاب المطروحة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى رابط منحة الطلاب.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

إدخال بيانات الماستر كارد.

تحديد اسم المحافظة وكذلك القضاء.

تسجيل بيانات الأسرة.

استكمال كافة البيانات الأخرى.

إرفاق المستندات المطلوبة.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على “إرسال الطلب”.

شروط منحة الطلبة في العراق 2023

تبلغ قيمة المنحة للطلاب كحد أقصى إلى 150 ألف دينار عراقي، وجاءت شروط الحصول على المنحة وفقًا للأتي:-

يجب أن يبلغ سن الطالب الـ 8 أعوام.

يتم الحصول على المنحة لمدة 3 سنوات.

يجب وأن يقوم بالتسجيل في موقع وزارة التربية العراقية.

لابد من توافر البطاقة الذي يستقبل عليها المنحة.

التزام الطالب في الحضور إلى المدرسة بشكل مستمر.

يجب وأن يكون منتمي إلى التعليم الحكومي فقط.

اتباع جميع معايير الوزارة التي تفرضها على كافة المتقدمين.

تسعى وزارة التربية العراقية، إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليه العديد الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، ومن بينها نتائج معدلات القبول في الجامعات العراقية، حيث إنها تعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها ملايين الطلبة، بما يُساهم ذلك في الحصول على كلية أو جامعة مناسبة تؤهلهم في الإلتحاق بها.