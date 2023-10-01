كعوبك هتنور من البياض.. كريم تفتيح اليدين والقدمين هيشيل السواد والتشققات في 5 دقايق

اليدين والقدمين من الأماكن الظاهرة من الجسم، والتي تدل بشكل واضح على مستوى نظافة الفرد، لذلك تحاول الكثير من السيدات التخلص من البقع الداكنة او الاسمرار الموجود فيهم، والذي يعطي مظهر غير مرغوب فيه، وعلى الرغم من وجود العديد من الحلول إلا أنها تكون مكلفة، لذلك تبقى الوصفات الطبيعية حل مهم للكثير من السيدات، ولعل أبرز تلك الوصفات هي وصفة كريم تفتيح اليدين والقدمين.

كريم تفتيح اليدين والقدمين

لن تحتاجي الى شراء المقشرات باهظة الثمن للحصول على يدين وقدمين ذات لون وردي، بل يكفيكي تحضير ذلك المقشر الطبيعي والذي سوف يساعدك في التخلص من السواد والبقع الداكنة والتشققات بفاعلية كبيرة وبتكلفة منخفضة، حيث يحتاج تحضير ذلك الخليط إلى المكونات الآتية:

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت البركة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من مسحوق النشا.

مقدار كوب من الماء.

خطوات التحضير

يمكن تحضير كريم تفتيح اليدين والقدمين من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يوضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت البركة والنشا ومقدار كوب الماء في وعاء.

تقليب المكونات جيداً حتى تختلط مع بعضها البعض جيداً.

ضعي الوعاء على نار هادئة مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي متجانس.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد تماما.

خطوات الاستخدام

يستخدم كريم تفتيح اليدين والقدمين بالطريقة الآتية:

نظفي اليدين والقدمين جيداً وجففيهم، ثم ضعي كمية من الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل الخليط بالماء الفاتر، وضعي كمية من الكريم المرطب بعد الانتهاء، مع ضرورة تجنب وضع ذلك الكريم على الجروح والكسور والحروق.