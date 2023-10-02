خد بالك لهتروح في داهية.. فرض غرامة كُبرى على جميع حاملي البطاقات الرقم القومي من هذا النوع

صرحت وزارة الداخلية متمثلة في الأحوال المدنية، عن فرض غرامات كُبرى على جميع المواطنين، الذين لم يقوموا بتحديث أو تجديد بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، إضافة إلى أن هذه هي تعد من ضمن المستندات أو الوثائق الهامة التي لا يمكن الإستغناء عنها، فضلاً عن أنها تستخدم في العديد من المصالح الحكومية وغيرها، وبدونها لا يمكن للمواطن أن يتحرك إلى أي مكان، خاصة المقبولين على الكمائن العسكرية، وفي السطور التالية نوضح لكم بعض الغرامات المفروضه على المخالفين.

عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

وأكدت وزارة الداخلية، أن عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث في حال طرأ عليها تغيير، يتم فرض غرامة مالية في الحال على جميع المخالفين، إضافة إلى أن ذلك يكون بعد رصدهم من قبل سجل الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، مما يتعرضون إلى المسائلة القانونية على الفور، ويمكن التعرف على الغرامة، كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

غرامات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية بعض الغرامات المفروضة على المخالفين لعدم تجديدهم بطاقات الرقم القومي، كما يلي:-

يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيهًا في حال إذا فات فترة على موعد التجديد.

غرامة مالية تصل إلى 100 جنيهًا إذا لم يقم بتغير محل الإقامة في حال إنتقل إلى مسكن أو محافظة جديدة.

يتم فرض غرامة 50 جنيهًا لمن لا يقوم بالتحديث، وهي في حاجة إلى التحديث.

تفرض الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية، من وقت إلى أخر بعد العقوبات والغرامات الهامة التي تشمل العديد من المواطنين، خاصة في حال وجود وثائق رسمية مثل بطاقة الرقم القومي، مع العلم أن مثل الهوية الوطنية تمثل أهمية كُبرى للعديد من المواطنين، لأنها من خلال هذه البطاقة لا يمكن إنهاء أي مصطلة بدونها.