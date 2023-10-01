سر خطير متعرفهوش.. كنز في بيتك أغلى من الدهب هيرجعك شباب حتى لو عمرك تجاوز ال70

يعد شرب فنجان القهوة في الصباح من الأمور الأساسية في حياة الكثير لبدأ يوم طويل وشاق ما بين دراسة أو عمل، ولكن هل فكرت في يوم إعادة تدوير واستخدام تفل القهوة بدلا من التخلص منه؟ اليوم وبإضافة مكون بسيط متوافر داخل كل بيت يمكنك تحضير خليط سحري للبشرة تتفوق نتائجه على نتائج أشهر مستحضرات التجميل، فكل ما تحتاج إليه هو القليل من زيت الزيتون المعروف بقدرته الفائقة على ترطيب البشرة وإعادة بنائها، وخلال هذا المقال سوف نتعرف على فوائد وطريقة تحضير واستخدام هذا الخليط المميز للحصول على بشرة نضرة وناعمة.

طريقة تحضير وصفة تفل القهوة

تحتاج وصفة تفل القهوة إلى مكونين فقط من أجل الحصول على هذا الخليط، وهو زيت الزيتون والتفل المتبقي في قاع فنجان القهوة، حيث يتم مزجهم مع بعضهم البعض جيدا، ثم يتم وضع الخليط على البشرة، ويترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، ثم يتم غسل الخليط بالماء الفاتر برفق، ومن ثم يتم بتجفيف البشرة بمنشفة نظيفة وترطيبها بالمرطب المفضل لديك، وتكرر تلك الوصفة مرتين فالأسبوع على أقصى تقدير.

فوائد وصفة تفل القهوة

تحتوي تلك الوصفة على العديد من الفوائد للبشرة من أهمها: