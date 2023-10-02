شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.. «اعرف تفاصيل الفائدة»

يقدم بنك مصر للمشترين شهادات بفائدة مربحة والتي يبلغ أجل استحقاقها ثلاث سنوات، حيث قامت البنوك بزيادة أسعار الفائدة وقسمتها إلى نوعين: ثابتة نحو 19%، ومتغيرة نحو 22%، ويمكن لأي شخص الحصول على هذه الشهادات عن طريق البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

شهادات بنك مصر

تعاون البنك الأهلي مع بنك مصر وقاموا بطرح شهادات إدخار مدتها ثلاث سنوات وتنقسم إلى نوعين، وستكون الشهادة الأولى صالحة لمدة ثلاث سنوات ويتمكن حاملها من صرف عوائدها شهريا، بمبالغ تبدأ من ألف جنيه شهريا كحد أدنى ويمكن مضاعفتها لاحقا.

الشهادة الثانية هي شهادة متناقصة مدة صلاحيتها ثلاث سنوات وسعر الفائدة مقسم إلى ثلاث شرائح الشريحة الأولى سعر الفائدة السنوي 22% في السنة الأولى ثم الفائدة في السنة الثانية حوالي 18 %، والفائدة في السنة الثالثة تصل إلى 16%.

أنواع شهادات بنك مصر

يقوم بنك مصر بتقديم العديد من الشهادات الإدخارية بالمعاملات الإسلامية، ذات مزايا متعددة لتلبية احتياجات كافة العملاء من حيث القيمة والمدة.

من أشهر شهادات بنك مصر هي شهادة القمة وتتميز هذه الشهادة بالعديد من المزايا حيث أنها ذات عائد ثابت ويتم دفع العائد بشكل شهري خلال فترة سريان الشهادة، كما تمكن الشهادة حاملها من استرداد قيمتها أو جزء من قيمتها خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك خاضع لقواعد وقوانين خاصة و يمكن أن يصل العائد السنوي على الشهادة أيضًا إلى 19%، ويمكن لحاملها الحصول على هذا العائد خلال ثلاث سنوات.