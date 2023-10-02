رسمياً… موبايل https://mobizil.com › iphone-15- سعر و مواصفات هاتف iPhone 15 – وابرز مميزات و عيوب ايفون 15

أجهزة الهواتف الذكية التي تطرحها شركة آيفون معروفة بكون مواصفاتها أكثر من رائعة ومتعددة والتي تغطي جميع جوانب الجهاز من حيث الكاميرا المعالج الشكل التصميم وكذلك الأبعاد، وانضم إلى سلسلة هذه الأجهزة آيفون 15 والذي يتساءل الكثير عن موعد إصداره وكذلك عن المواصفات الخاصة وأيضًا الأسعار، خاصة أنه توجد شريحة كبيرة من محبي اقتناء هذه النوعية من الهواتف على مستوى العالم.

مواصفات آيفون 15

شركة آبل الشركة المصنعة لهذه الهواتف تحرص في كل إصدار جديد من هواتفها على توفير مزايا أقل ما يقال عنها أنها رائعة ومثالية، وتتمثل مواصفات هذا الهاتف في الآتي:

وزن الجهاز 171 جرام.

الأبعاد من حيث طول وعرض وسمك 6× 71.6× 7.8 ملليمتر.

الجهاز مصنع من الأمام والخلف من الزجاج وإطار من مادة الألومنيوم.

يدعم الجهاز الجيل الخامس من شبكات الاتصال.

الجهاز مقاوم للمرأة والغبار حيث يمكن استخدامها تحت الماء بعمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة.

معالج الجهاز Apple Bionic A16 مما يحقق أداء قوي خاصة أثناء استخدامه في ألعاب الفيديو التي تحتاج إلى معالج قوي.

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أكثر من إصدار من حيث الذاكرة الصلبة فيأتي بسعة 128/ 256/ 512 جيجا بايت.

البطارية من نوع الغير قابل للإزالة بسعة 3349 أمبير.

نظام التشغيل ios 17

يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي بقوة 5 واط.

سعر هاتف آيفون 15

بعد الإعلان عن هاتف آيفون الجديد، قامت الشركة بتوضيح مواصفاته ومميزاته بجانب سعره الذي يتراوح قيمة آيفون 15 على حسب سعة الذاكرة الصلبة وبناءًا على ذلك يبدأ من 800 دولار أمريكي وصولاً إلى 1100 دولار.