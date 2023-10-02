“لسه مفتوح” رابط فضاء الاولياء awlyaa.education.gov.dz 2023 منصة طلب التسجيل في السنة الاولى ابتدائي الجزائر

مازلت منصة فضاء الأولياء مستمرة في استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي القادم 2023 / 2024، حيث جهزت وزارة التربية الوطنية الجزائرية المنصة لتقدم الخدمات الإلكترونية لكافة أولياء الأمور، في إطار التحول الرقمي التي تشهده كثير من الجهات الرسمية الحكومية في الجزائر، وسوف نتناول معكم آخر خدمات مقدمة من الوزارة والمتعلقة بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي العملية الاستثنائية.

طرق تسجيل الطلاب للسنة الأولى ابتدائي

تتيح وزارة التربية الوطنية عدة طرق لتسجيل الأطفال للسنة الأولى وهي كالتالي.

التقديم إلكترونيا عبر منصة فضاء.

التقديم في المدرسة الملحق إليها الطالب، ويتولى المدير عملية التسجيل الإلكتروني.

مواعيد التقديم في منصة فضاء الأولياء

حددت الوزارة مدة زمنية يتمكن خلالها اولياء الأمور تسجيل اولادهم، وهي بداية من الأحد الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر، حتى يوم الأربعاء الموافق الرابع من أكتوبر القادم.

كما يوجد تسجيل استثنائي متاحة فقط في المدارس التي ينخفض بها عدد التلاميذ عن 34 تلميذ، وعلى اولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة، حيث يفقد التلميذ فرصة الالتحاق في حالة انتهاء مدة التقديم، كما أنه لا توجد فرصة لتغيير المدرسة خلال العام الدراسي القادم 2023 / 2024.

طريقة التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على منصة فضاء الرقمية التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.التربية الوطنية الجزائرية.

اختيار أيقونة تسجيل جديد، وإنشاء حساب جديد عن طريق تسجيل كل البيانات الشخصية.

اختيار كلمة مرور.

الضغط على أيقونة استمارة التسجيل.

ملء الايقونات ببيانات الطالب الشخصية وهي الاسم ومقر الإقامة، وكل ما يتعلق بالسجل الطبي.

يمكن لأولياء الأمور الاستفادة من باقي الخدمات التي تقدمها للطلبة في إطار انتظام العملية التعليمية وسهولة التواصل مع ولي الأمر.