استعلم الآن.. تحميل نتائج المفاضلة العامة في سوريا موقع وزارة التعليم

يبحث عدد كبير جدا من الطلاب في سوريا عن كيفية الاطلاع على نتائج المفاضلة العامة في سوريا، وقد تم إتاحتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وسوف نتناول معكم في السطور القادمة عدد من الخطوات البسيطة، ليتمكن كل طالب من الحصول على نتيجة المفاضلة العامة في سوريا.

خطوات تحميل نتائج المفاضلة العامة في سوريا

الضغط على الرابط التاليالتالي للدخول في موقع القبول الجامعي.

اختيار تبويب النتائج بعد فتح الصفحه الرئيسيه للموقع.

تسجيل رقم الاكتتاب ويكون لكل طالب رقم خاص به.

اختيار أيقونة مصدر الشهادة.

الضغط على زر اظهار النتيجة.

الانتظار لثواني قليلة ويتمكن كل طالب من الاطلاع على نتيجة المفاضلة العامة الخاصة به.

الأوراق المطلوبة للمفاضلة العامة سوريا

يتوجب على كل طالب احضار عدد من الأوراق الرسمية للانتهاء من المفاضلة العامة وهي كالتالي.

صوره طبق الأصل من بطاقة الهوية الشخصية.

2 طابع مالي وقيمتها 50

2 طابع شهيد وقيمتهم 25.

اتنين طابع نقابة معلمين قيمتها 25.

اتنين طابع مجهود حربي قيمتهم 50.

تعمل دائما وزاره التربية السورية تحت قيادة السيد عبدالحكيم الحماد، على قدم وساق من أجل توفير كثير من الخدمات الالكترونية، لكافة الطلاب وذلك تسهيلا على جميع الطلبة وأولياء الأمور، حيث يتمكن الطلبة الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على الموقع الرسمي الطابق التابع للوزارة.

فالجدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي شهد التحاق 150 ألف و 234 طالب امتحان البكالوريا في سوريا، في كل من الشعبة العلمية والأدبية، وقد جرت الامتحانات في سلاسة ويسر وتم وضع نماذج الامتحانات تراعي كل مستويات الطلبة المتفاوتة.