التردد الأقوي الجديد .. تردد قناة وناسة تي في Wanasa TV 2024

الآن يمكنكم تنزيل التردد الأقوى والجديد تردد قناة وناسة تي في، فهناك الكثيرين تساءلوا عن كيفية تنزيل ذلك التردد الجديد للقناة، فهي قناة ترفيهية تحرص على تقديم فقرات غنائية مناسبة ومسلية للأطفال في كافة الأعمار بداية من عمر سنتين وحتى مرحلة دخول الروضة والأطفال تعشق مشاهدة القناة كثيرا بفضل ما تقدمه من أغاني مبهجة وأناشيد ممتعة.

قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بتقديمها مجموعة من أفضل الأغاني للأطفال الصغار وهو ما جعلهم يستمتعون بها بفضل أغانيها الطفولية والتعليمية التي تتضمن العديد من الرسائل التعليمية والتربوية التي تحرص القناة على بثها في نفوس الصغار مثل الصلاة في وقتها واحترام الأبوين وتقدير قيمة الوقت وغيرها.

كما تتميز القناة بعرض أفلام كرتونية قصيرة بالإضافة إلى كونها مستمرة في العمل على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف، حيث تبث القناة محتواها المميز من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من داخل إمارة دبي.

فالجدير بالذكر أن معنى قناة وناسة هو الشيء المفرح السعيد والذي يذكره المتكلم عندما يريد أن يعبر عن مدى فرحته وسعادته فيقول مثلاً وناسة اليوم حفل زفافي أو وناسة اليوم حفل تخرجي.

التردد الجديد لقناة وناسة تي في

مؤخرًا قامت القناة بتحديث التردد القديم الخاص بها حتى تستمر في تقديم المحتوى الترفيهي الهادف والمميز للأطفال بمنتهى الدقة والوضوح دون أي انقطاع أو تشفير للبث، ولهذا قامت القناة بتغيير ترددها إلى التردد الجديد الذي جاء كالتالي: