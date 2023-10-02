رابط تسجيلات السنة الأولى ابتدائي بالجزائر 2023/2024 education.gov.dz

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا رسميا بخصوص تسجيل الأطفال الباء البالغين سن التعليم الإجباري في الجزائر، يوضح كيفية تسجيلات السنة الأولى الابتدائية، وفقا للقانون رقم 8 الذي صدر في عام 2008 ضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.

تسجيلات التحضير للسنة الدراسية 2023-2024

يتمكن جميع الأطفال المولودون بداية من أول يناير لعام 2016 حتى 31 ديسمبر من نفس العام للتسجيل في العام الدراسي الحالي، فقد صدر بيان عن الوزارة في 27 مارس 2023 كافة إجراءات التنظيم، التي اتخذتها الوزارة لتسجيل الطلاب وفقا لتواريخ ميلادهم وقد جاءت كالتالي.

يستطيع جميع الأطفال الذين يبدأ تاريخ ميلادهم من 1 يناير 2017 حتى نهاية شهر ديسمبر 2017، أي جميع مواليد عام 2017 الالتحاق بهذه السنة الدراسية.

المستندات المطلوبة للتسجيل

حدد أيضا البيان الأوراق والوثائق الرسمية التي يجب على أولياء الأمور، تجهزها واحضارها الى المدارس الابتدائية لتقييد أبنائهم لإكمال ملف التسجيل وهي كالتالي.

شهادة ميلاد الطالب.

عدد 2 صور شمسية.

استمارة التسجيل ويتم الحصول عليها من المدرسة الابتدائية المراد الالتحاق بها.

شهادة تلقيح الطفل أو الدفتر الصحي.

نسخة من فصيلة دم الطالب أو البطاقة الدموية.

يجب أيضا تقديم وثيقة رسمية تثبت مقر إقامة ولي أمر الطالب أو مقر العمل أو الواصي على الطالب من خلال المقاطعة الجغرافية للمدرسة الابتدائية.

في نهاية بيان الوزارة تم إلزام جميع مديري المدارس الابتدائية، بمتابعة عمليات تسجيل جميع الطلاب حيث يتم ارسال كافة البيانات الخاصة بالتسجيل، إلى المصالح المعنية بهذا الشأن في مديرية التربية، والتي تقوم بإجراء المقارنة بين عمر جميع الطلبة، وبالتالي اختيار الطلبة الأكثر مناسبة للشروط الموضحة في البيان.