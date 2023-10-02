استقبل الآن.. تردد قناة الخوف FEAR TV 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قام العديد من المشاهدين بالبحث عن قناة الخوف فى عملية استقبال التردد الجديد علي النايل سات، فهمي من أهم القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم افلام الرعب والإثارة، لذلك هذه القناة تعمل على اعجاب العديد من الأشخاص فى أنحاء الوطن العربي، حيث يبحث العديد منهم لاستقبال القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم.

تردد قناة الخوف الجديد 2024

تعمل هذه القناة على فحص الافلام لكي تتأكد أن المحتوى التي سوف تقوم بعرضه مناسب للأطفال الذين يفضلون افلام الرعب المميزة باللغة العربية، لذلك يمكنك الحصول على التردد الجديد من خلال إدخال البيانات الآتية:

أختر القمر الصناعي: نايل سات.

ادخل تردد القناة وهو: 10815.

كما يجب ضبط معدل الترميز: 27500.

أما عن معامل الاستقطاب: عمودي.

واخيرا معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة الخوف على جهاز الاستقبال

حصلت هذه القناة على اعجاب العديد من المشاهدين حيث تمتاز بتقديم محتوياتها دون توقف أو انقطاع طول اليوم، لكي تتمكن من استقبال القناة على جهاز الاستقبال عليك اتباع الخطوات الآتية: