الآن.. رابط التقديم على منحة الطلاب بالعراق 2023 من ذوي المشمولين في الرعاية الاجتماعية eduspa.ur.gov.iq

تكمن جهود وزارة التربية العراقية لتحسين الظروف التعليمية والمعيشية للطلبة المتفوقين والفقراء، أعلنت الوزارة رسميا عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للطلبة للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم تصميم هذه المنحة لدعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية أو اجتماعية تمنعهم من تحقيق أهدافهم التعليمية وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي وإبداعهم العلمي ومن خلال هذه المقال سنتعرف على شروط وآليات التقديم لهذه المنحة والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراء.

شروط التقديم على منحة الطلبة 2023 العراق

للتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية للطلاب يجب على المتقدمين توفير الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا حقيقيا وأن يكون لديه بطاقة تسجيل وطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون المتقدمون مسجلين في إحدى المراحل التعليمية (الابتدائية والثانوية والثانوية والجامعية)للمدرسة أو الكلية التابعة لوزارة التربية والتعليم أو الوزارات الأخرى ذات الصلة.

يجب أن يكون المتقدمون قد حققوا في المتوسط 80 ٪على الأقل في العام الدراسي السابق أو يجب أن يكونوا من بين فئات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين والمبدعين.

يجب أن ينتمي المتقدم إلى إحدى فئات الرعاية الاجتماعية والتي تحددها الوزارة وتشمل هذه الفئات فئات الأيتام والفقراء المستحقين للضمان الاجتماعي وأطفال الشهداء والجرحى وجرحى الحرب والأسرى والمفرج عنهم والمفقودين والأسر النازحة والفئات الضعيفة الأخرى.

التقديم على منحة الطلبة الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل رابط جديد لتلقى الطلبات من المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية للحصول على راتب شهري للطلبة في الخطوات التالية: