مميزات ومواصفات شاومي ريدمي نوت 13 الجديد 13 Redmi Note

بعد أن أعلنت شركة شاومي الموجودة في الصين عن أحدث إصدار من لها لهذا العام وهو شاومي ريدمي نوت 13 الجديد بدء عدد كبير من محبين هواتف شاومي في البحث عن مواصفات ومميزات الهاتف الجديد، خاصةً أنه من المعروف عن شركة شاومي أنها تصدر هواتف ذكية بتقنيات عالية للغاية، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل مميزات أحدث إصدار من شاومي وسعره في أسواق الدول العربية في السطور التالية.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13 الجديد

يتساءل الكثيرون عن المواصفات والمميزات الموجودة في أحدث إصدار من شاومي، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات شاومي الجديد في السطور الآتية:

يحتوي الهاتف على شاشة مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080× 2400 بيكسل وجودة FHD.

وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة.

ومعدل تحديث 120 هيرتز.

يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والواسعة بدقة 8 ميجا بيكسل و الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل.

والكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل.

والذاكرة في هاتف شاومي الجديد 128 جيجا بايت (6 جيجا رام)، أو 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) أو 256 جيجا بايت (12 جيجا رام).

نظام التشغيل في الهاتف Android 13 مع واجهة MIUI 14.

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

يدعم شريحتين للاتصال 5G.

يوجد 3 اختيارات في الأوان وهم الأبيض، والأسود، والأزرق.

أسعار شاومي ريدمي نوت 13 في الدول العربية

يتساءل الكثيرون من سكان الدول العربية عن سعر أحدث إصدار من هواتف شاومي ريدمي لذلك سوف نوضح لكم أسعاره في السطور الآتية:

هاتف شاومي ريدمي نوت 13 في الأسواق المصرية بسعر 7000 جنيه مصري.

وفي الأسواق السعودية بسعر 1500 ريال سعودي.

وفي الإمارات بسعر 2000 درهم إماراتي.

لذلك فإن هاتف شاومي ريد مي نوت 13 من الهواتف التي تناسب العديد الذين يبحثون عن هاتف جيد بسعر مناسب حيث أنه يتميز من بالعديد من المواصفات الفائقة التي تجعله ينافس العديد من الهواتف.