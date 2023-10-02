الان هنا.. رابط الاعتراض على سوء الاختيار في القبول الموحد 2023 بالجامعات الاردنية ولانتقال من جامعة إلى أخرى admhec.gov.jo

رابط تقديم الاعتراض على القبول الموحد فى الاردن ، حيث ب٠دء عمليات الاعتراض على نتائج القبول الموحد في عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقًا لوحدة القبول الموحد، يمكن للطلاب تقديم اعتراضاتهم على سوء اختيار القبول الموحد وتحديد ثلاثة تخصصات يرغبون فيها،و يجب على الطالب أن يتأكد من توافق معدله الدراسي مع متطلبات هذه التخصصات أو أن يكون قريبًا منها. ستُعلن النتائج على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد بعد موافقة مجلس التعليم العالي. بعد ذلك، يجب على الطالب التوجه إلى الجامعة التي تم اختيارها له لاستكمال باقي إجراءات التسجيل.

رابط الاعتراض على سوء الاختيار

قدمت وحدة تنسيق القبول الموحد رابطًا للاعتراض على سوء الاختيار وطلب التحويل من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للعام الجامعي المقبل 2023-2024. أوضحت الوحدة أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة على عملية القبول أو التحويل، حيث يتم النظر في العديد من العوامل لاتخاذ القرار بالموافقة، وتشمل العوامل التالية:

1. يجب أن يكون معدل الطالب مساويًا أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المرغوب فيه.

2. يجب أن يكون هناك شواغر متاحة في التخصص المطلوب.

3. يتطلب القبول أو التحويل موافقة رسمية.

إذا تمت الموافقة على التحويل إلى أي من التخصصات المرغوبة في الطلب، سيتم إلغاء القبول السابق للطالب ولن يكون له الحق في العودة إليه.

رابط طلب الانتقال من جامعة إلى أخرى

لتقديم طلب الاعتراض على سوء الاختيار، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول.

2. اضغط على رابط “اعتراض القبول“.

3. قم بملء استمارة الاعتراض المقدمة، وتأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

4. قم بالتحقق من صحة جميع البيانات المدخلة للتأكد من أنها دقيقة ومكتملة.

5. في النهاية، اضغط على زر “حفظ” لتقديم طلب الاعتراض.