الان هنا pdf رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023 فى العراق الوجبة الخامسة موقع منصة مظلتى

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تقدم الحكومة مجموعة من البرامج والمساعدات لدعم المواطنين، ومن بين هذه المساعدات تأتي منح الرعاية الاجتماعية كأداة مهمة في تخفيف الأعباء عن الأشخاص الذين يعانون من الفقر والإعاقة والتشرد، وتعتبر الرعاية الاجتماعية جزءًا هامًا لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الدعم للفئات المحتاجة في المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والفقراء، والمسنين، والأيتام، والأرامل، وغيرهم، وتهدف سياسة الحكومة العراقية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي والاجتماعي ، ومؤخرًا، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشر قائمة شاملة تتضمن أسماء المشمولين بالرعاية لعام 2023،و يمكنكم متابعتنا للحصول على كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا البرنامج والفئات المستفيدة منه.

الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

تهدف منح الرعاية الاجتماعية فى العراق إلى تقديم الدعم المالي لعدة فئات، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والأيتام، والمعاقين، وكبار السن، والمرضى الذين يتلقون خدمات طبية مجانية. يتم تحديد المستفيدين المؤهلين للحصول على هذه المنحة وفقًا لمعايير محددة ومسبقة يتم تحديثها بانتظام، وتعمل هذه المنحة إلى تحسين نوعية الحياة وتقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة لتلبية جميع احتياجاتهم، وتقوم الحكومة العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة بطريقة فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز البرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الرعاية في المستقبل بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمع بأسره.

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