عاجل.. رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ4000 جنيه أسوة بالموظفين.. التأمينات تُعلن الزيادة

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جمال عوض، أنه من الممكن رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 4000 جنيه أسوة برفع الحد الأدنى للأجور لنفس الرقم، مما يسمح ذلك بتوفير حياة كريمة ملائمة لجميع المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بنها العالم، فضلاً عن أن مثل هذه الزيادات تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى سد احتياجاتهم اللازمة.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قيمة المعاشات تختلف عن الرواتب، في حين أن المعاش مرتبط بعنصرين أساسيين، وهم أجر صاحب المعاش أثناء اشتراكه، وكذلك مدة هذا الإشتراك، مع العلم أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يُفيد عدد كبير من أصحاب المعاشات المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث إنه ليس من العدالة بأن صاحب المعاش له فترة طويلة، سيحصل على نفس المعاش الذي يحصل عليه صاحب المدة القصيرة.

الحد الأدنى للمعاش

وأشار جمال عوض، إلى أن الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي بلغ نحو 1105 جنيهًا، حيث إن ذلك كان مع بداية العام الجاري، ليرتفع إلى نحو 1300 جنيه إلى الآن، مما يُشير ذلك بأن الزيادة التي يتم التصديق عليها من وقت إلى أخر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، الراغبين في الحصول على المعاشات دون أدنى مشاكل أو عقبات تذكر، مع العلم أن الحكومة حريصة على دعم مثل هؤلاء الفئات من المواطنين.