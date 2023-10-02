بقرار محكمة %80 علاوة خاصة لأصحاب المعاشات.. الحكومة تُصدر قرار عاجل لجميع المتقاعدين بشأن الزيادة

في إطار الزيادات التي يتم تطبيقها من وقت إلى أخر، تم الإعلان مؤخرًا عن تفاصيل جديدة في قضية 80% تسوية لأصحاب المعاشات، بعد أن رفع دعوى من قبل النقابات العامة لأصحاب المعاشات، والمطالبة بتدبير الموارد المالية، فضلاً عن إلزام الوزارة بصرف جميع الحقوق المالية، وفقًا لقرار المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن العلاوات الخمس لجميع المتقاعدين.

صرف علاوة 80% لأصحاب المعاشات

وفي هذا قضت المحكمة، بندب خبير من أجل احتساب قيمة المبلغ الذي يتم صرفه لجميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات، بنسبة تبلغ نحو 80%، إضافة إلى أن ذلك يضم معاش الأجر المتغير منذ شهر يوليو 1987، وحتى أخر علاوة مستحقة التسوية، بما يُغير ذلك المعاش إلى أعلى قيمة له، ولحين سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بأصحاب المعاشات، هذا وأن القرار ما زال قيد المراجعة من قبل المحكمة الإدارية العليا، ومن المتوقع أن يتم الفصل فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتعارف كل مستحق على ما له من المعاشات.

استمرار صرف المعاشات

وفي نفس السياق، مازالت عمليات الصرف لشهر أكتوبر جارية إلى الأن، عبر جميع المنافذ والأماكن المخصصة لصرف المعاش، إضافة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سهلت جميع الإحتياجات التي يبحث عنها المواطن، من أجل الحصول على صرف المعاش لشهر أكتوبر، في حين أن الزيداة المقررة من المتوقع أن يتم التصديق عليها في شهر نوفمبر المقبل، بما يتاح لجميع أصحاب المعاش، بصرف شهر أكتوبر بأثر رجعي، وفقًا للقيمة التي تحددها هيئة التأمينات الاجتماعية.