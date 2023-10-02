عاجل.. وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبد العزيز، أمس الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه سيُصلي عليها اليوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، وذلك بعد صلاة العصر مباشرة، إضافة إلى أن الصلاة ستكون في مسجد الإمام تركي بن عبد الله داخل مدينة الرياض، مع العلم أن هذه الأمير تنتسب إلى العائلة المالكة بما ينوه بأن عزائها سيكون بين الأمراء.

وفاة الأميرة عبطا بنت سعود

وأشار الديوان الملكي، أن الأميرة عبطا بنت سعود، كانت تُعاني من أزمة صحية مؤخرًا، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، وتدهور حالتها الصحية، فقد رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وسط حزن شديد من أقاربها وأصدقائها، وجميع من ينتسبوا إليها.

من هي الأميرة عبطا بنت سعود

الأميرة عبطا بنت سعود، هي من أصحاب العائلة المالكة داخل المملكة العربية السعودية، ولدت في خمسينات القرن العشرين، وتوفت يوم 1 اكتوبر 2023، عن عمر يُناهز الـ 70 عامًا، حيث إنه حصلت على التعليم الجامعي والإجازة الجامعية، كما إلتحقت بالعديد من المناصب المختلفة التي من بينها رئيسًا لمجلس الإدارة في مؤسسة الأميرة عبطا بنت سعود للمقاولات، وكان لها دور كبير في تطوير وتنمية المملكة العربية السعودية.