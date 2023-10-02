رابط تقديم المباحث العامة 1445 بالسعودية رتبة جندي والضوابط المطلوبة للتسجيل

البحث الآونة الأخيرة من قبل الخريجين عن رابط تقديم المباحث العامة 1445-2023 برتبة جندي بالمملكة العربية السعودية، منذ إعلان فتح باب التسجيل وهناك بحث رائج عن خطوات التسجيل والشروط المطلوبة لأن هناك الكثير من الرجال يرغبون في عملية التسجيل لأنها واحدة من أهم الفرص، تعتبر المباحث العامة حلم لدى الكثير من الخريجين الجدد سواء حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها، تضمن الوظائف العسكرية مستقبل جيد للمتقدمين من رواتب شهري مجزية ومكافآت كثيرة يحصل على الشخص عندما يقدم خدمة مميزة، كما يحصل المتقدم على تأمين صحي له ولأفراد أسرته، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل رابط تقديم المباحث العامة 1445 ابقوا معنا.

رابط تقديم المباحث العامة 1445

أعلنت المباحث العامة خلال الساعات القليلة الماضية عن فتح باب التسجيل للعديد من الوظائف العسكرية الشاغرة وعلى رأسهم صفة جندي لحاملي المؤهلات المختلفة بدايةً من الثانوية العامة، وأكدت المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية أن عملية التسجيل على رتبة جندي للرجال تبدأ بتاريخ يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر وحتى نهاية هذا الأسبوع الأربعاء الموافق 4 من أكتوبر 2023 والرتبة المطلوبة رتبة جندي وعريف، على أن تتم عمليات التسجيل في تلك الوظائف بشكل إلكتروني على النحو التالي:.

أولاً الضغط على هذا الرابط بوابة التوظيف الإلكتروني ابشر. الإطلاع على التخصصات. حدد الرتبة. إدخال البيانات بشكل صحيح. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على ارسال البيانات.

التخصصات المطلوبة

مختبرات طبية.

فني لحام.

تمريض.

سلامة الأغذية.

تقنية التبريد والتكييف.

أنظمة وسلامة صحية.

فني مطابع.

دبلوم هندسة.

نظم الطائرات.

محاسبة.

أعمال بنكية.

شروط التقديم في المباحث العامة