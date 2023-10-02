كشـوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة الخامسة

تضم الرعاية الاجتماعية في العراق جميع الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل، حيث إن البرنامج يهدف إلى توفير الدعم المالي والمعنوي لهؤلاء المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، في سبيل تحسين حياتهم المعيشية بشكل عام، مما تتوسع لتشمل أكبر عدد من المواطنين وفقًا لبعض الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط الإنضمام إلى الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك مجموعة من الشروط الهامة التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

لابد وأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يجب وأن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا للرجال.

ألا يكون يقل عدد الأفراد عن 4 أفراد.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإثبات مرض مزمن أو ما شابهة ذلك.

يجب وأن يكون من الفئات التي حددتها وزارة العمل.

عدم إدخال أي بيانات أو معلومات مضللة عند التسجيل في البرنامج.

خطوات الاستعلام عن كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وفقًا لما جاء على النحو التالي:-