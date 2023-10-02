رابط الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية في الكويت 2023 بالرقم المدني | بوابة الكويت e.gov.kw

رابط الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية في الكويت 2023 بالرقم المدني، حيث تعد البطاقة المدنية الكويتية من أهم الأشياء التي يحرص على الاحتفاظ بها وهي أيضاً تعد بمثابة هوية رسمية لاثبات هوية الفرد والتي تتضمن العديد من المعلومات في الكويت، وأعلنت الحكومة الكويتية عن تدشين رابط الكتروني للاستعلام عن بطاقة الأحوال المدنية بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاستعلام عن حالة البطاقة المدنية في الكويت

حيث أعلنت الحكومة الكويتية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن حالة البطاقة المدنية، وذلك عن طريق بوابة الكويت الالكترونية والتي تقدم عدد كبير من الخدمات الالكترونية لكافة المواطنين والمقيمين وتجديد البطاقة المدنية وغيرها من الأمور مثل تجديد البطاقة وتغييرها.

خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم القومي

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت عن تقديم عدد من الخدمات تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، وتجنب الذهاب إلى الهيئات الحكومية، حيث يمكن للمواطن الكويتي الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الكويت الالكترونية.

ثم اضغط على قسم المواطنين أو المقيمين.

اذهب إلى قسم الأسرة والأفراد.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة المدنية.

ثم ادخل الرقم المدني.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

كما أكد مصدر مسؤول بالحكومة الكويتية أن الوزارة أعلنت عنتخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن حالة البطاقة الشخصية، سواء من خلال الرابط أو من خلال خدمة الاستعلام الصوتي التي يمكنكم الاتصال بها من خلال رقم 1889988 واتباع التعليمات والارشادات.