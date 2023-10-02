بزيادة ولا من غير موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 والاستعلام عبر وزارة التضامن بالرقم القومي او رقم الكارت

السؤال الأكثر رواجاً على جوجل منذ 24 ساعة هو موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023، كما يتساءل أغلب المواطنين عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة منتصف شهر سبتمبر الماضي، كشفت العديد من المصادر أن الزيادة المقدرة لمستفيدي تكافل وكرامة تصل إلى 15% حسب القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معاش تكافل وكرامة واحدة من أهم وأشهر أنظمة الدعم النقدي في جمهورية مصر العربية تعتمد عليه الكثير من الأسر بدايةً من الطفل وحتى رب الأسر.

كما أصبح حاملي تكافل وكرامة لهم الأولوية في كل شئ ويحصلون على العديد من الخدمات المختلفة لأنها ضمن الفئة الأولى بالرعاية بسبب ظروفهم الصعبة، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

تتزايد عمليات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 لذلك نود أن نذكركم بأن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت بالإعلان رسمياً عن موعد الصرف والذي يوافق الأحد 15 من أكتوبر وحتى نهاية الأسبوع الخميس 19 من أكتوبر، حيث تتم عمليات الصرف بالكارت المخصص من مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات فوري أو البنوك الزراعية أو من خلال ماكينات atm التي تتوفر بكثرة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن التقديم في برنامج دعم تكافل وكرامة بضوابط وشروط خاصة ومن أبرز أن لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم 400 جنيه وأن يكون المتقدم من أصل الجنسية المصري وأن يكون لدى رب الأسرة أبناء.

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