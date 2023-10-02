حصريا.. الحلقة131 المؤسس عثمان الموسم الخامس مترجمة للعربية وجميع القنوات المجانية الناقلة

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 131 يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات التركية التي ترصد المشهد التاريخي الرائع لتأسيس الدولة العثمانية فهو مسلسل رائع يتكون من مجموعة من الأجزاء التي ترصد التاريخ بشكل عبقرى ومذهل، فهو يحكي عن المؤسس عثمان الذي قام ببناء الدولة العثمانية بعد وفاة والده مع التعرض للكثير من المؤامرات، وقد بدأت حلقات الموسم الأول في نوفمبر 2019 ولازالت الحلقات تتوالى والتي يمكن من خلالها التعرف على التاريخ.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 131

جرت العادة من قبل المتابعين لمسلسل المؤسس عثمان البحث بشكل مستمر ومتكرر عن موعد عرض الحلقات في كل موسم، ولما لا فهو المسلسل التاريخي الرائع الذي يظهر بداية تأسيس الدولة العثمانية وذلك من خلال مجموعة من الأحداث الشيقة التي جذبت المشاهدين من الموسم الأول، وقد وصل المسلسل للموسم الخامس وبدأت القنوات المخصصة لعرض المسلسل عن عرض الإعلان التشويقي لعرض المسلسل والذي عمل على اهتمام المشاهدين بالمواعيد لمتابعة المسلسل عن وقت العرض.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيده

أعلنت قناة ATV عن مواعيد عرض المسلسل المسلسل فقد أوضحت في الإعلان أن مواعيد عرض المسلسل من خلال البث في يوم الأربعاء القادم 4 من أكتوبر، مع العلم أن المسلسل يعرض بشكل أسبوعي في يوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تردد قناة ATVالتركية التي تقوم بعرض المسلسل على النايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ATVعلى النايل سات

تردد القناة: 12692.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

النجم التركي بوراك أوزجيفيت. أوزجة تورار ممثلة تركية. شاغري سينسوى. يغيث أوشان.

حقق المسلسل نجاح كبير في الدول العربية بالكامل وأصبح حديث الرأي العام فهو يناقش التاريخ من خلال سرد أحداث واقعية وقعت في العهد العثماني، منذ تأسيس الدولة حتب انهيارها مع سرد المكائد التي حاكها الأعداء من أجل سقوط الدولة فههو مسلسل شيق للغاية يمكن متابعة بداية من الأربعاء القادم.