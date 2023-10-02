HERE.. رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي والرعاية الأجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة أعلنت الرعاية الاجتماعية في العراق عن الدفعة الجديدة التي يمكن الحصول عليها والتي نظمتها الوزارة لمساعدة الفئات التي لا تستطيع الحصول على دخل، فهي تسعى لرفع مستوى المعيشة داخل الدول ومحاولة توفير الاحتياجات والرعاية لكل الموجودين ولذلك فهي من أهم البرامج المتاحة حالياً والتي يرغب الكثير بالحصول على المساعدات من خلالها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة

منصة مظلتي هي منصة إلكترونية مميزة تضم عدد كبير من الخدمات الرقمية والتي يمكن من خلالها تسهيل الحصول على الخدمة المطلوبة من قبل المستفيدين من العملاء، كما يمكن التعرف على مواعيد التقديم على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الخامسة وايضاً التعرف على طريقة استخدام المنصة للحصول على الخدمة المطلوبة بأعلى جودة فهي سهلة التعامل والاستخدام، كما يمكن متابعة كافة الأنشطة الجديدة التي تطلقها المنصة فهي تعمل على التحديث بشكل مستمر وتساعد هذه الميزة على تسهيل عملية التصفح والتعامل على الموقع.

الوجبة التاسعة بالرعاية الاجتماعية العراقية

أصدر أحمد الأسدي وزير العمل بالعراق من خلال المؤتمر الذي عقد أمس في 1 سبتمبر الجارى أنه سوف يتم خلال أيام الإعلان عن الملحق المخصص الوجبة الخامسة، وذلك في خلال بعض المحافظات والتي بلغت عدد الأسر الموجودة بها والتي سيتم صرف مساعدات لهم 15 ألف أسرة، وعليه سوف يتم تحميل الأسماء على منصة مظلتي بشكل رسمي ومن خلال الدخول يمكن التعرف على الأسم المقبول و سيتمكن الموجودين من الحصول على بطاقة كي كارد.

آلية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يمكن للمواطن المتقدم في برنامج الوجبة التاسعة الدخول على موقع مظلتي واتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها التعرف على نزول الاسم في القائمة:-