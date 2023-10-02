حصريا.. معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأردنية admhec.gov.jo موقع وحدة تنسيق القبول الموحد

ظهرت معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات، بشكل نهائي لجميع الطلاب الذين يتساءلون عن المعدل لهذا العام في الجامعات الأردنية، حيث أنها تعتبر من أهم الخطوات التي يسعى الطلاب إلى أخذ قرار يكون مناسب لاستكمال الحياة والحصول على مرتبة عالية في التعليم، بالإضافة إلى أنها تحدد لهم المصير بشكل نهائي لذا فإن الوزارة قامت بالإعلان عن معدلات قبول الجامعات لهذا العام:

معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات

تعتمد معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات، على مجموعة من الدرجات التي يجب أن يكون حصل عليها الطالب أثناء المرحلة التي تكون قبل الجامعة، حيث قامت الوزارة بكشف المعدل الذي جاء على هذا النحو:

معدل القبول لكلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية بنسبة 93.85% للقبول بها.

كذلك فإن نسبة القبول في كلية الصيدلة جامعة مؤتة جاء بمعدل 94.05%، خلال هذا العام.

أما بالنسبة لقبول جامعة اليرموك، لطلاب كلية الصيدلة فإن المعدل الذي سيتم القبول به هذا العام 95.93%.

كذلك فإن كلية الصيدلة لجامعة عمان، سيتم الدخول لها بنسبة 94.90%، للراغبين في الالتحاق بالجامعة.

علاوة على هذا فإن كلية الصيدلة، في جماعة الأردن، ستقوم بقبول الطلاب بداية من نسبة 94.90٪.

طريقة الاستعلام عن معدلات القبول

قامت الوزارة بعمل موقع يقوم من خلاله الطالب الجامعين، بالدخول إليه لمعرفة الخطوات وكذلك المعدلات التي من خلالها يستطيع الطالب الالتحاق في القبول الموحد لهذا العام:

يجب التوجه والدخول إلى رابط موقع الوزارة من هنا.

كما على الطالب أن يقوم باستخدام زر استعلام القبول الموحد.

منها عليه أن يقوم بتسجيل رقم الجلوس الخاص به.

هنا ستظهر أمامه قائمة يختار منها عرض النتيجة، وفي دقائق معدودة ستكون جميع المعلومات الخاصة بمعدلات القبول واضحة له.

نسب معدلات القبول في الجامعات

تعتمد الوزارة نسب يتم من خلالها قبول الطلاب في كافة الجامعات، حيث أفادت بأن كلية الهندسة ستقوم بقبول الطلاب بداية من نسبه 91%، بالإضافة إلى كلية التمريض التي ستستقبل أبنائها بمعدل 94%، كذلك العلاج الطبيعي جاء بنسبة 93%، أما بالنسبة للإدارة العامة فإن النسب ستكون 89.25%، بالإضافة إلى نظم المعلومات فإنها ستكون 90.45%، وعلى هذا النحو سيتم قبول الجامعات الطلاب.