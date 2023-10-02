تنزيل الان قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق وجبة أكتوبر عبر منصة مظلتي الرسمية – شوف اسمك فورا

جاءت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق، عن طريق إعلان وزارة العمل لجميع مواطنيها عبر منصة مظلتي، التي قامت بالإفصاح عن أسماء المشمولين في الرعاية والتي وصل عددهم إلى ما يقارب 2.5 مليون، من الأسر بالإضافة إلى أن الأفراد قد وصلوا لحوالي 10 ملايين، بزيادة تقدر ب ٥٠٠ من الأسر زيادة خلال هذا العام ليتم حصول مجموعة من الأفراد الفقراء لهذا الدعم:

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

تشمل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق، العديد من الأسر التي تحتاج إلى وقفة الوزارة إلى جوارهم، بالإضافة إلى أنها تمنحهم طريقة للاستعلام حيث جاءت فيما يلي:

يجب على المواطنين العراقيين القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل، التابعة لدولة العراق عن طريق الرابط من هنا.

بالإضافة أن عليهم استخدام منصة مظلتي التابعة للوزارة حتي يتمكنوا من معرفة الأسماء.

كل ما على المواطن هو أن يقوم بتسجيل الهوية عن طريق إدخال الرقم في المكان المعد له.

من ثم عليه أن يضغط على كلمة بحث، وفي غضون دقائق معدودة ستظهر النتائج الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين، وجميع الأسر ومعهم القيمة الخاصة بالدعم.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وضعت الوزارة بعض الشروط التي من خلالها سيتم منح المواطنين هذه المنحة، التي تعد أعانة لرفع مستوى المعيشة في البلاد، حيث أنها تهتم أنه تكون جميع هذه الشروط منطبقة على المتقدمين وهي كالاتي:

على الرغب في الحصول على الرعاية أن يكون من أصل عراقي، بالإضافة إلى ذلك يكون رب أسرة.

كذلك عليه أن يكون من الأفراد المقيمين بدولة العراق بشكل مستمر.

بالإضافة أن هذه المنحة تعطي لغير العاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، لذلك يجب آلا يكون لديه عمل مستمر.

عليه فقد جاءت الشروط أن الدخل الخاص بالأسرة، التي ستحصل على المنحة لا يزيد عن 150 الف دينار، خلال الشهر.

مزايا الرعاية الاجتماعية

تعمل الدولة على إعطاء رواتب مستمرة للأسر الفقيرة، التي لا تجد معونة ولا يوجد لديها عمل دائم، حيث أنها تقوم بصرف رواتب لهم عن طريق مجموعة من الفروع، وكذلك مكاتب البريد على مستوى انحاء العراق، حيث يتم صرف هذه المبالغ دائما في يوم 10 في الشهر.