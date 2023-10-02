الان.. جميع نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo

نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية يبحث الطلاب المتقدمين في الجامعة الأردنية بصورة متكررة عنها للتأكد من القبول بمرحلة البكالوريا، للعام الدراسي الجديد 2024 فقد صدر الإعلان عن الموعد في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي ولم يتم بث كشوف رسمية حتى الآن ولكن هناك مصادر موثوقة تؤكد على الحصول على النتيجة من خلال موقع النتائج عبر الطلب المرفق.

نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية الأردنية

قام مهند الخطيب بمؤتمر يوضح فيه التفاصيل الجديدة والتي جاءت على النحو التالي أن وحدة التعليم العالي الالكترونية تحاول جاهدة الانتهاء من الكشوف بالنسبة للمقبولين وسوف يتم تحميلها قريباً، وسوف يتم إرسالها على هواتف الطلاب لتسهيل التواصل وذلك عبر ملفات بي دي أف، والنتائج مبشرة بشكل كبير وسوف يتمكن الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار من التواصل قريباً.

رابط نتائج القبول الموحد 2023-2024

يمكن للطلاب الحصول على النتائج التي قامت وزارة التعليم العالي بتحميلها من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تسهل على الطالب الوصول وهي:-

الدخول على موقع وحدة التنسيق الالكترونية.

تدوين بيانات المستخدم بالكامل.

كتابة الرقم السري وباقي البيانات المطلوبة.

النقر على عرض النتائج.

سوف تظهر النتائج المبدئية التي يمكن من خلالها التعرف على الكليات المتاحة للقبول.

نتيجة تنسيق وحدة القبول

نزلت النتائج الآن على الموقع والتي حصل عليها عدد كبير من المتقدمين وهي تبشر بالخير للقبول بالجامعة الأردنية ولكن هناك الكثير لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة، وذلك بسبب انقطاع الخدمة المفاجئ نتيجة الضغط الذي تم على الموقع من قبل العدد الكبير من الطلاب مع العلم أن درجات النجاح مرتفعة بشكل كبير عن العام الماضي وهو ما لاحظه الكثيرون، وعلى الطالب الذي لم يتمكن من الحصول على النتيجة الانتظار لبرهة من الوقت والمحاولة وسوف تظهر النتيجة مرة أخرى وبالتوفيق لجميع الطلاب، وسوف يتم بدء العام الدراسي الجديد بالجامعة في العاشر من أكتوبر الجارى وسوف يقوم الموقع بنشر الأوراق اللازمة التي يمكن التقديم بها للجامعة وذلك للمقبولين، خلال الساعات القليلة القادمة.