PDF.. هنا كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 العراق الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

الكثير من المواطنين بدولة العراق يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 العراق، التي تقدمها دولة العراق وهو برنامج مساعدة لدعم المواطن العراقي بمنحة من الرعاية الإجتماعية، لتساعدهم على المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة الذين يعانون من الفقر والتشرد أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة سواء ذهنية أو جسدية، لذلك سوف نوفر من خلال مقالنا هذا كل التفاصيل التي المتعلقة بهذا البرنامج.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 العراق

دائما تقف دولة العراق بجانب مواطنيها لتسندهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فهي تحاول كثير بأن تساعد المواطنين على توفير كل سبل الحياة للمواطن، ومن هذه السبل التي تقدمها لهم توفير مواقع إلكترونية للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2023 العراق بالطريقة الأتية:

إبحث عن منصة مظلتي للرعاية الإجتماعية العراق.

إختر من الصفحة المعروضة عليك خدمة الخدمات الإلكترونية.

سجل المحافظة الخاصة بك في العراق.

أكتب جميع البيانات التي تعرض عليك على الشاشة.

أدخل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك.

تأكد من جميع البيانات التي قمت بإدخالها.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

إستعلم الآن عن أسماء المشمولين من الرعاية الإجتماعية 2023.

بالنقر على زر الإستعلام ستظهر لك قائمة بجميع الأسماء بالرعاية الإجتماعية.

إبحث عن إسمك بالكامل حتى تصل إليه وقم بتحميل من خلال الضغط على رز التحميل.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية والأوراق المطلوبة

قامت الهيئة الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية بدولة العراق بوضع بعض الشروط للراغبين على التقديم في خدمة الرعاية الإجتماعية وهي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ويشترط أن تكون الإقامة بالعراق، والشرط الثاني هو أن يكون المتقدم لا يستفيد من دعم أخر تقدمه الحكومة وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولايزيد عن 60 عاما، أما بالنسبة للمتقدمة من النساء لا يقل عمرها عن 15 ولا يزيد عن 55 عاما، ويشترط أن لا يكون لديه أملاك أو عقارات، وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم شهادة الوفاة للأبوين أو ما يثبت بإنهم مفقودين، وبالنسبة للمطلقة تقديم وثيقة الطلاق ووثائق سكن المعيشة، وتقديم شهادة الوفاة للمرأة الأرملة وبيان إعالة أن وجد أطفال.