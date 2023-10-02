موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة اكتوبر 2023؟.. آخر أخبار المعاشات

يتساءل الكثيرين داخل أراضي جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة اكتوبر رغبةً في معرفة الموعد المُقرر للصرف، حيث تسعى جميع الجهات الحكومية داخل الدولة في صرف المعاشات لمختلف الفئات في الأوقات المُحددة وفقًا لما تقوم بتحديده لكي يكون الموظفين والمتقاعدين على درايه كاملة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة اكتوبر

تصدر معاش نقابة المعلمين محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عنه رغبةً في معرفة موعد الصرف والاستحقاق، ووفقًا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن موعد الصرف سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وسيتم الصرف سواء من خلال منافذ البريد على مستوى محافظات مصر العربية، وماكينات الصرف الآلي منعًا للازدحام.

هل هناك زيادة في معاش نقابة المعليمن؟

يتساءل الكثيرين حول هل توجد زيادة لمعاش نقابة المعلمين أم لا نظرًا لأن الحكومة المصرية أعلنت عن مجموعة من الزيادات الخاصة بمختلف الفئات سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات ولكن وفقًا لما أعلنت عنه الجهة المسؤولة عن نقابة المعلمين أن هناك زيادة ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر القادم للميع.

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام نقابة المعلمين وأن الصرف يكون بشكل شهري وعلى الرغم من محدودية الموارد داخل النقابة وبالنسبة لإجمالي المعاشات التي يتم صرفها فيتم ذلك كل 3 أشهر مبلغ 100 مليون جنيه وهذا وفقًا لما أكد عليه نقيب المعليمن.