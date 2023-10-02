ما هي حقيقة قطع النت عن العالم يوم 11 اكتوبر؟.. وماذا لو توقف الانترنت عن العمل

هل سوف ينقطع النت عن العالم 11 أكتوبر من ضمن أكثر الأسئلة الشائعة خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى جميع الأفراد على مستوى العالم في معرفة حقيقة انقطاع النت عن جميع أنحاء دول العالم نظرًا لكثرة الأخبار حول هذا الأمر في الآونة الأخيرة ورغبة الأشخاص في معرفة صحة هذا الخبر، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل وحقيقة هذا الأمر كاملة حقيقة قطع النت عن العالم يوم 11 اكتوبر.

حقيقة قطع النت عن العالم يوم 11 اكتوبر

يتساءل جميع الأشخاص حول العالم في الآونة الأخيرة حول حقيقة انقطاع النت عن العالم حيث تداولت الكثير من الأنباء حول انقطاع شبكات الإنترنت ولكن كل ما تداول ما هو ألا شائعات ليس لها أساس من الصحة وقد يحدث انقطاع في الإنترنت ولكن لن يشمل جميع بقاع العالم وأيضًا ليس بشكل نهائي، حيث تجد الإارة إلى أن انقطاع النت تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وأنه سيتم انقطاعه خلال شهري اكتوبر مما اثار قلق الكثيرين.

ولكن حتى وقتنا هذا لم توجد لدينا أي معلومة نهائية حول هذا الأمر ولكن كل ما ورد خلال الآونة الأخيرة ما هو ألا شائعات ليس لها أساس من الصحة، ولكن قلق الكثير من الأشخاص حول العالم فهو وسيلة اتصال بين جميع الدول وأيضًا توجد الكثير من الشركات العالمية التي يكون اعتمادها الكُلي على الإنترنت لذا لابد من البحث جيدًا قبل تصديق أي اشاعة والانخراط وراء الخبر دون تدقيق وبحث.