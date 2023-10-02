وكالة ناسا تحسم الأمر بشأن “حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم” ألحق خلص كل اللي وراك .. اعرف المدة هتكون قد أي؟!

هل خبر انقطاع النت صحيح 2023، انقطاع الإنترنت حول العالم ابتداء من الخميس المقبل، انقطاع النت we اليوم، أسباب عطل النت اليوم، سبب انقطاع النت اليوم السابع، سبب انقطاع النت اليوم في مصر، انقطاع الانترنت ١١ ١٠، انقطاع النت الأرضي، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم، تصدرت بعض الشائعات على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة عن انقطاع الانترنت في بداية شهر أكتوبر حيث أثار الجدل الشديد بين رواد هذه المنصات بين التأكيد والنفي حيث قامت وكالة ناسا بالتحذير من العاصفة الشمسية المحتملة أن تؤدي إلى حدوث هذا الأمر وذلك بسبب تأثير الرياح الشمسية على الأرض والتي تؤدي إلى حدوث أعطال في كافة شبكات الاتصال اللاسلكية.

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

يتساءل الكثير من الناس عن الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا عن حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم حيث:

انتشرت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي انقطاع الإنترنت عن العالم في يوم 10 أكتوبر 2023 وذلك بسبب عاصفة شمسية شديدة متوقع حدوثها.

انتشرت هذه الشائعات في وقت حذرت فيه وكالة ناسا من احتمالية حدوث هذه العاصفة بالإضافة إلى أن هذه العواصف الشديدة تعتبر نادرة جداً وتم تسجيل حالتين من هذا النوع سابقاً في عام 1859 و 1921.

ماذا سيحدث لو توقف الانترنت عن العمل في العالم

في حالة توقف الإنترنت عخ العمل في العالم سيكون له بعض الأثار الخطيرة والمتعددة في كافة نواحي الحياة وهي: