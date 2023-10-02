HERE.. رابط فحص كابونة الوكالة 2023 شهر 10 gfoportal.unrwa.org الدفعة الأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين الفلسطينين في قطاع غزة عن رابط فحص كابونة الوكالة 2023 شهر 10 فهي مساعدات مقدمة من وكالة الغوث، سواء مساعدات للطعام أو مساعدات تشغيل اللاجئين الأونروا فهي تقدم الكثير من مستلزمات الطعام مثل السكر والدقيق والزيت والأرز والكثير من المواد الأساسية التي لا غنى عنها، فمن خلال مقالنا هذه سوف نوفر جميع المعلومات الهامة التي تخص هذا المقال.

رابط فحص كابونة الوكالة 2023 شهر 10

هناك الكثير من المواطنين بدولة فلسطين يبحثون عن رابط فحص الوكالة 2023 شهر أكتوبر لإن أعلنت وكالة تشغيل اللآجئين الأونروا عن فتح باب توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بكابونة الوكالة، في جميع المحافظات فتحافظ الدولة دائما على تقديم الدعم لمواطنيها خاصة في الوقت الحالي، نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين لذلك وفرنا لكم طريقة الإستعلام عن كابونة الوكالة بالطريقة الأتية:

إدخل إلى الموقع الخاص بوكالة الأونروا

ستظهر لك قائمة إضغط على إستعلامات.

أكتب كافة البيانات التي يطلبها الموقع وتأكد من صحتها بالكامل.

قم بإنشاء حساب جديد خاص بك.

بعد أن تقوم بتشغيل حسابك إختر كابونة الوكالة من الشاشة الرئيسية.

يوجد أيقونة مكتوب عليها إستعلام إنقر عليها.

إدخل الرقم الخاص بك للإستعلام.

إنقر الآن على خانة البحث التي أمامك.

نصيب الفرد من كابونة الوكالة 2023 أكتوبر

توفر دولة فلسطين الكثير من المواد الغذائية للمستفيدين من كابونة الوكالة التي تصرفها للمحتاجين، فهي تساعد الكثير من الفلسطنيين للحصول المعيشة التي يسحقها المواطن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، سواء من غلاء المعيشة أو الظروف الخاصة بالحرب عند الفلسطنيين، لذلك توفر كابونة الوكالة هذه الإحتياجات الأتية للفرد الواحد وهي تصرف خلال هذا الشهر الحالي، فيحصل الفرد الواحد على 25 كيلو جرام من الدقيق و 2 كيلو جرام من الأرز، و نصف كيلو جرام من السكر وواحدة من زجاجة زيت عباد الشمس وكيلو من العدس الأصفر وكيلو من حمص الشام 0.8 حليب لكل فرد، لذلك تعتبر المساعدات التي تقدم من الأونروا هي المصدر الوحديد لتوفير المواد الغذائية للاجىء الفلسطيني فهذه المساعدة تساعده كثيرا على المعيشة الصعبة التي تمربها البلاد.