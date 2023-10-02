رابط التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023-2024 والشروط اللازمة،يهتم عدد كبير من الشباب التعرف على الرابط التي أعلنت عنه وزارة الشباب والوزارة التي أعلنت عن وجود وظائف شاغرة بها، والتي بدأت تتزايد عنها محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة….

رابط التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

حيث تحرص الحكومة المصرية على توفير عدد من الوظائف للشباب الذي يسعى لكي يلتحق بمثل هذه الوظائف لما تقدمها من مميزات وأبرزها التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، والرواتب المجزية والدورات التدريبية المجانية والاشتراك في النوادي والإجازات الأسبوعية وغيرها من الأمور، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الشاغرة وهي:

فني صيانة ميكانيكا، وكذلك محاسبين.

فني كهربائي كنترول.

استشاريين، وأيضًا ويتر.

بائع خضار وفواكه.

مدرسين، وكذلك بائع سمك.

شيف وجبات سريعة، وكذلك وظائف إدارية.

أمين.

وظيفة مهندس إنتاج.

مهندس معمل، وأيضًا مهندس ميكانيكا.

وظائف قيادية، وكذلك عامل إنتاج.

مهندس كهرباء، وكذلك أخصائي مبيعات.

سائق مبيعات، وكذلك شيف أجبان.

خباز، وكذلك جزار.

شروط التقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة

حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على الوظائف والتي جاءت كالتالي: