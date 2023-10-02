حصلت بفعل فاعل “حريق مديرية أمن الإسماعيلية” الصور وأسماء الضحايا والمصابين فيديو

حريق مديرية أمن اسماعلية مصر، فيديو حريق مديرية أمن الاسماعلية، مشاهد من حريق مديرية أمن الأسماعلية، لحظة اشتعال نيران مديرية أمن الاسماعلية، حريق مديرية أمن الإسماعيلية، نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس من السيطرة والتحكم على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وقاموا بعملية تبريد المبنى وأصدرت بعض المصادر الطبية بأنه تم نقل 15 مصاباً في سيارات الإسعاف إلى مستشفيات محافظة الإسماعيلية وذلك بعد نجاح خروجهم من الحريق.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أثارت حالة من القلق الآن في محافظة الإسماعيلية بحدوث حريق داخل مديرية الأمن التابعة لمحافظة الإسماعيلية حيث:

حدوث حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وعلى الفور تحركت كافة قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وفي هذا الوقت تلقت الحماية المدنية إخطاراً بنشوب حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وفي ذات الوقت تم الدفع بالكثير من سيارات المطافي لمحاولة السيطرة على الحريق.

استمرت عمليات إخلاء المتواجدين داخل مبنى المديرية من خلال القوات وذلك بعد اندلاع الحريق في المبنى.

ما سبب اشتعال النيران في مديرية أمن الإسماعيلية

زادت التساؤلات عن ما سبب حدوث النيران داخل مبنى المديرية حيث: