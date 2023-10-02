السيسي أضاف شروط جديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء “من ضمنها هتبني لحد 12 دور” .. اعرف التفاصيل كلها

اخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، أصبحت لجنة الإسكان بمجلس النواب على انتظار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك للتخلص من المشكلات التي واجهت كافة المواطنين بالقانون القديم وذلك تبعاً وفقاً لمكالمة هاتفية للنائب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيث أشار أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون تبعاً للتعلم من أخطاء القانون القديم.

اخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء

يتساءل الكثير من المواطنين عن اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وهو كالآتي:

أشار وكيل لجنة الإسكان أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد سيكون قائم على تحقيق المصلحة والمنفعة والسهولة على المواطنين بالإضافة إلى التعلم من كافة أخطاء القانون السابق.

سيتم إجراء كافة التعديلات الضرورية لسهولة تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بهدف الحرص على السلامة الانشائية للمباني.

قمنا بالتوضيح أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم عرضه أولاً على البرلمان من ضمن أجندة النواب في الأسبوع الأول من دور الانعقاد الرابع.

سيصبح ملف المخالفات صفحة من صفحات الماضي بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا اللازمة التي تهم المواطن المصري مثل: التحقق من المناطق ذات الطبيعة الانشائية المصنفة على أساس أنها أثرية.

متى يتم فتح قانون التصالح الجديد

أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن التصالح سيتم تبعاً للتصوير الجوي 30 سبتمبر 2023 بالإضافة إلى أن نحتاج توضيحاً لنطاقات التصالح وإنهاء رسوماتها وحسم تقنين العقارات الموجودة في نطاق التصالح والنظر في اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها على جميع المواطنين