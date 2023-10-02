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من حقك تعرف المعاد الحقيقي أيه “موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة” عشان تاخد 1000ج وانت مرتاح

جهاد حسينمنذ 13 ساعة
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موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من المواطنين من أجل صرفها والاستفادة من الدعم الصحي والاجتماعي كما توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل تقديم الشكوى لعدم القبول في المنحة للدفعة السابعة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السابعة وهذا الموعد يتمثل في الآتي

  • سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة بعد انتهاء الوزارة من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة الغير منتظمة.
  • بدأت الوزارة في إرسال كتاب دوري لكافة الجهات المعنية من أجل صرف المنحة المالية للمواطنين.
  • تشارك الوزارة في توفير رعاية صحية واجتماعية للمواطنين.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السابعة

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الدفعة السابعة وهذه الخطوات هي

  • قم أولًا بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة وذلك من خلال هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/
  • قم بعد ذلك باختيار كلمة العمالة الغير منتظمة ومن ثم تظهر خانات فارغة في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم واسم المحافظة التابع لها ورقم الهاتف المحمول وذلك في الأماكن المخصصة لها بشكل صحيح
  • عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة تأكيد البيانات ومن ثم نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السابعة.
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جهاد حسينمنذ 13 ساعة
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