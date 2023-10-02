القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي و فولهام بالدوري الإنجليزي اليوم الإثنين 2-10-2023

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي و فولهام بالدوري الإنجليزي الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف دول العالم، حيث يعتبر الدوري الإنجليزي من أهم الدوريات في كرة القدم، حيث يشارك فيها العديد من الفرق ويكون المنافسة بها قوية للغاية، وهذا لتحقيق الفوز والحصول على اللقب، يحاول فريق تشيلسي أن يعوض الخسائر التي لحقت منذ بداية الموسم، مما يحاول أن يستعيد مكانته بين مختلف الفرق، وفي نفس الإطار يستعد فريق فولهام أن يخوض منافسة قوية أمام نظيره تشيلسي لكي يحقق الفوز يرتفع رصيد نقاط.

كما يتفوق فريق فولهام في ترتيب الدوري الإنجليزي على فريق تشيلسي وأصبح يحتل الترتيب 12 مقابل 5 نقاط ، كما يحتل تشيلسي الترتيب 15 مقابل 5 نقاط بعد الفوز مباراة واحدة والتعادل في في مباراتين والخسارة في ثلاثة مباريات، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي و فولهام بالدوري الإنجليزي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي و فولهام بالدوري الإنجليزي

القناة الرسمية لنقل المباراة والتي تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة هي

beIN Sports 1 بجودة HD بصوت المعلق جواد بدة. قناة Diema Sport 2 HD. DAZN 1 Espana HD. قناة Sky Sports Main Event UK. beIN Sports HD 1 English. قناة Eleven Sports 1 HD portugal

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023 الموعد الذي يترقبه وينتظر عشاق الساحرة المستديرة من العالم العربي والغربي وهو انطلاق مباراة بين كلا الفريقين تشيلسي وفولهام ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024، حيث تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت مصر والمملكة العربية السعودية على أرضية ملعب كرافن كوتاج.

تردد قناة بي ان سبورت 1