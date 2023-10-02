وكالة ناسا تصدم الكثير بالرد على هذا الخبر!! “انقطاع الانترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم” اعرف التفاصيل

انقطاع الانترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم، خبر صادم للكثير من المواطنين على مستوى العالم وأصبح الكثير لن يمكنه تصديق هذا الخبر على الإطلاق، لأن بعد جائحة كورونا “كوفيد 19” أصبح كل شيء عبر الأنترنت وتوجد الكثير من الدول الذي استغنت تمامًا عن التعاملات الورقية ولذلك فقد ليس من السهل إطلاقًا انقطاع الانترنت عن العالم بشكل نهائي، لذلك يمكنك ان تتابع المقال والتعرف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالخبر، التي أعلنت عنها وكالة ناسا.. فضلًا تابعوا معنا.

انقطاع الانترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر القادم

هذا الخبر فزع الكثير من الأشخاص على مستوى العالم بما فيهم الدول العربية بالكامل، وأصبح الكثير مهدد بالعديد من الأشياء مثل العمل بشتى أنواعه عبر الأنترنت، لأن في وقتنا الحالي أصبح الأنترنت هو الوسيلة الوحيدة لجلب الكثير من الأموال، على حسب النوع نفسه إذا كان من جوجل أو من البرامج المختلفة مثل التيك توك أو الكثير من الطرق المختلقة التي عن طريقها يمكن أن يتم جلب الأموال.

مع العلم بأن فكرة أنقطاع الانترنت حدثت من قبل نتيجة لحدوث بعض الإضطرابات الأرضية التي تسببت في اهتزازات لكابلات الأنترنت التي توجد في قاع البحار، والذي على اساسها يتصل جميع الشبكات في بعضها البعض وتقوي الشبكة على مستوى العالم.

ونظرًا لتلك الكثير من الشائعات فقد أعلنت وكالة ناسا، بأن لا يوجد أي اساس من الصحة على الإطلاق ولا يمكن أن نصدق تلك الأكاذيب المشتعلة من بعض فئات المجتمع، لأن هذا الأمر إذا حدث بالفعل فقد تحدث خسارة إقتصاديه عالمية تدمر العالم بشكل نهائي، ولذلك فلن يوجد أي تتبعات يمكن من خلالها إحداث هذا الأمر.