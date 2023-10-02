صدرت الان.. رابط الإستعلام عن كابونة الوكالة 2023 شهر 10 gfoportal.unrwa.org في قطاع غزة عبر الموقع الرسمي

طريقة الإستعلام عن كابونة الوكالة 2023 شهر 10 تشغل الكثير من المواطنين الفلسطنيين في الفترة الحالية، لذلك يتمثل فحص كابونة الوكالة في تشغيل اللاجئين الفلسطنيين الأونروا وتقديم المساعدات الغذائية لأصحاب الدعم، تعتبر المصدر الوحيد لها فهي تسدد جاجتهم اليومية ولو لبعض الأيام فقط في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، لذلك سوف نوفر اربط الفحص وطريقة الإستعلام عن كابونة الوكالة 2023.

الإستعلام عن كابونة الوكالة 2023 شهر 10

نوفر طريقة الإستعلام عن كابونة الوكالة 2023 شهر 10 لذلك دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين أونروا في فلسطين، بالإستعلام عن كابونة الوكالة التي توفرها للأشخاص المحتاجين لهذا الدعم لشهر أكتوبر الحالي، للحصول على الدعم الخاص بالمساعدات الغذائية وهذا من خلال الطريقة الأتية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الرسمي كابونة.

من خلال الصفحة الرئيسية إضغط على زر البحث للموقع.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة من قبل الموقع ويجب أن تتأكد من صحة المعلومات المضافة.

قم بالضغط على إنشاء حساب وسجل الدخول من خلال هذا الحساب.

إختر كابونة الوكالة الموجودة أمامك على الشاشة الرئيسية للموقع.

إستعلم الآن من خلال الضغط على كلمة إستعلام.

إدخل الرقم الخاص بإسمك للإستعلام على الموقع.

قم بالضغط على أيقونة بحث.

ستظهر لك قائمة بها جميع الأسماء.

قم بالبحث على الأسم الخاص بك وإستعلم على نتيجتك.

معلومات عن وكالة الغوث الأونروا

تأسست وكالة الغوث الأونروا في عام 1949 ميلاديا لتقوم بمساعدة الفلسطنيين المشردين أثناء الحرب الإسرائيلية التي حدثت في عام 1948، وتساعد الوكالة العديد من القطاعات والمؤسسات وأيضا مساعدة المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية بفلسطين، ومن أهم ما تقدمه وكالة الغوث هي تقديم الدعم الذي يعرف بكابونة الوكالة حيث تقدم الدعم لجميع الأسر المحتاجة والمتشردة وللحالات الخاصة بالإعاقة وغيرها من الحالات، حيث توفر لهم الدعم الغذائي وهذا من خلال توفير وصرف المواد الغذائية المختلفة للمستحقين لهذا الدعم، إضافة إلى ذلك تقديم الشغل للاجئين الفلسطنيين، فوكالة الغوث تواجه الكثير من التحديات الصعبة لتنفيذ هذا الدعم وتوفيره في ظل الحصار الذي يتعرض له الفلسطنيين، من الإحتلال الإسرائيلي الذي يؤثر سلبيا في بعض الأوقات على وصول الدعم للمستحقين.