موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 للقطاع والخاص، يهم عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص والعام التعرف على موعد اجازة 6 اكتوبر 2023، التي تعد اجازة رسمية في مصر للقطاع الخاص والعام، وهذا العام يأتي 6 أكتوبر في يوم الجمعة وهي عطلة رسمية أساسية في مصر، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

احتفالات 6 اكتوبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام عن موعد اجازة 6 اكتوبر التي تعد من أهم المناسبات التاريخية في مصر ويتم الاحتفال بها في شتى الميادين والمحافظات هذا بالإضافة إلى تكريم الجيش والقوات المسلحة والكوادر التي شاركت في هذا العمل التاريخي التي تتحاكى عنه الأجيال على مدار 50 عام.

حيث استطاعت القوات المصرية في هذا اليوم من تحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الاسرائيلي رافعين راية النصر، وكان هذا في السادس من أكتوبر عام 1973،بقيادة القائد الاعلي للقوات المسلحة “محمد أنور السادات” الذي استطاع أن يجمع قوى الجيش المصري ليواجه أعدائه بكل شجاعة دون خوف ويسترد الأراضي المصرية ، ليعد الاحتفال بهذا اليوم هو بمثابة شكر وتكريم لشهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم كي تبقى مصر حرة .

موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 للقطاع والخاص

وصرح مصدر مسؤول برئاسة الوزراء إلى أنه من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر إجازة رسمية للقطاع الخاص والعام في مصر بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر وذلك تكون الإجازة الخميس والجمعة والسبت على أن يبدأ العمل في المصالح الحكومية والقطاع الخاص والعام بداية من الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.