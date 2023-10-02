رسميًا “دعم إضافي 1000 ريال مع رواتب حساب المواطن هذا الشهر” بأمر ملكي 1445

حقيقة صرف دعم إضافي 1000 ريال مع رواتب حساب المواطن هذا الشهر؟!! يعتبر هذا الأمر من أكثر الأسئلة شيوعًا عبر تويتر وقد كان من أشد الأسئلة التي سوف تحسم الأمر بين المستفيدين، وتقلل الكثير من الشائعات التي تنتقل بين الأشخاص في المملكة العربية السعودية، ولذلك فقد صدرت خدمة المستفيدين المسوؤلة عن توفير الكثير من الخدمات للمستفيدين من الدعم المالي بحساب المواطن، عن إجابة هذا السؤال ولكي تتمكن من معرفته بشكل كامل يمكنك متابعة المقال معنا.

دعم إضافي 1000 ريال مع رواتب حساب المواطن هذا الشهر

صدر سؤال من أحد المستفيدين عبر توتير بشأن هل يوجد “دعم إضافي 1000 ريال مع رواتب حساب المواطن هذا الشهر”، وردت على الفور خدمة المستفيدين على المستفيدة، أنه بالفعل يوجد دعم إضافي للمستفيدين هذا الشهر وهو شهر اكتوبر 2023، أي يكون الدفعة رقم 71، وبأمر ملكي أعلن الملك سلمان بتمديد الدعم حتى شهر ديسمبر القادم 2023، حتى يتمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم المالية ولمواجهة غلاء المعيشة.

ولكن لن تصدر الخدمة عن قيمة الدعم الإضافي على الإطلاق وأعلنت بأنه سوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي قبل موعد صرف الرواتب بشكل حصري تمامًا، ولا يمكن أن يتم الإنصات إلى المستفيدين أو المواطنين بداخل المملكة إطلاقًا، لأن هذه الشائعات لا يوجد لها أي اساس من الصحة على الإطلاق.

مع العلم بأنه سوف يكون موعد صرف رواتب حساب المواطن شهر أكتوبر يوافق يوم الثلاثاء 10 من أكتوبر 2023، ولا يوجد تبكير أو تأخير للرواتب على الإطلاق.