أحذر “عاصفة الياس وعاصفة التنين تضرب مصر خلال ساعات” .. أوعي تودي العيال المدرسة في الأيام دي!!

نشرت الكثير من الصحف والجرائد العالمية بوجود عاصفتين وهم “عاصفة الياس وعاصفة التنين تضرب مصر خلال ساعات” وأصبح الجميع في ذعر وحالة من الخوف الشديد، بالتزامن مع بداية الدراسة وأصبح الأطفال والصغار في هذا التوقيت في المدارس وخارج المنازل، فأصبحت الكثير والعديد من الأمهات غير مطمئنة على الإطلاق، لذلك يمكنك متابعة المقال ومعرفة ما تم الإعلان عنه عبر هيئة الأرصاد المصرية بشأن تلك العواصف.

عاصفة الياس وعاصفة التنين تضرب مصر خلال ساعات

أنتشرت الكثير والعديد من الشائعات التي تتعلق بتلك العواصف، والتي جعلت المواطنين في حالة من الذعر ولكن صدرت هيئة الإرصاد الجوية بأن هذه ما هي إلا تقلبات جوية فقط نظرًا للانتهاء من فصل الصيف والدخول إلى فصل الخريف وقدوم فصل الشتاء بشكل مدرج، مع العلم بأن لا يوجد أي أساس من الصفحة بشان عاصفة الياس أو التنين إطلاقًا، وأن حالة الطقس في مصر تعتبر من أكثر البلدان استقرار وهذا بفضل الله تعالى.

هل توجد إجازة للطلاب بسبب الطقس في مصر؟

بعد القرار الأخير من هيئة الأرصاد الجوية في مصر بشأن تقلبات الطقس والأمطار على أحد المدن الساحلية، فقد أعلنت الهيئة بأن لا يوجد أي أساس من الصحة لتلك العواصف ولا يوجد أيضا أي إجازات تستدعى المدارس أخذها للطلاب، مع الإضافة بأن وزارة التعليم أصدرت أنه لا يوجد أي إجازات رسمية إطلاقًا في هذا الأسبوع الدراسي إلا يوم 6 أكتوبر فقط، وهذا اليوم هو يوم الخميس القادم الموافق يوم 5 من أكتوبر 2023