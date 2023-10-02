أمر ملكي “شروط جديدة في برنامج حساب المواطن” للحصول على دعم شهر أكتوبر 2023 .. من غيرها مش هتقبض!

تم إصدار قرار بأمر ملكي من الملك سلمان أطال الله في عمره خادم الحرمين الشريفين، على أنه يضع بعض الـ شروط جديدة في برنامج حساب المواطن 1445، حتى يتمكن كافة المستفيدين من الحصول على الدعم المالي في الوقت المحدد له من كل شهر وهو يوم 10 من أكتوبر القادم 2023، وبناءً على ذلك في حالة عدم توافر تلك الشروط سوف يتم إيقاف الدعم تمامًا على هؤلاء المستفيدين، ويمكنك معرفة التفاصيل بشكل دقيق عبر الموضوعات التي سوف يتم سردها في المقال.

شروط جديدة في برنامج حساب المواطن

يمكنك من خلال تلك النقاط التالية أن تقوم بالتعرف على شروط جديدة في برنامج حساب المواطن المعلن عنها بأمر رئاسي، وتتمكن معرفتها عن طريق التالي:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بشكل مستمر في المملكة.

يفصح بشكل مستمر عن أي مصدر دخل جديد أو عن أي مكافآت مالية له أو للأبناء الطلاب.

يجب أن لا يقل عمره عن 21 عام.

بالإضافة إلى ذلك لا يوجد لديه أي ممتلكات مثل السيارات والعقارات الخاصة والملكية.

بينما يجب أن يتم الإفصاح أيضا عن كافة المعلومات الشخصية الخاصة به، ويجب أن تطابق المعلومات الخاصة بالاحوال المدنية.

في حالة وجود أي تزوير في الاوراق يتم على الفور الحبس ومعاقبة المستفيد بالحصول على الاموال الحاصل عليها من البرنامج منذ بداية تسجيله.

موعد صرف رواتب حساب المواطن الدفعة 71

أعلنت الوزارة بأنه سوف يتم صرف رواتب حساب المواطن الدفعة 71 في شهر أكتوبر الجاري، على أنها سوف توافق يوم 10 من أكتوبر الموافق يوم الثلاثاء 2023.