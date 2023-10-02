” استعلم الآن ” pdf وزارة العمل تطلق أسماء المتقدمين على الوجبة 37 و38 من القروض الصغيرة

الاستعلام عن أسماء المتقدمين على الوجبة 37 و38 من القروض الصغيرة عبر موقع وزارة العمل، تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن مجموعة الفئات الفقيرة في البلاد ومن بينهم العاطلين عن العمل وذلك من أجل مساعدتهم على رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم.

اسماء المتقدمين على الوجبة 37 و38 من القروض الصغيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وذلك على حسب تصريحات الوزير أحمد الأسدي، وهي القروض التي تمنح للعاطلين عن العمل المستوفين للشروط.

شروط قروض العاطلين عن العمل 2023 وجبة 37 و 38

ينبغي التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الثبوتية والأصلية مع نسخة لكل مستمسك بعد التأكد من الأسماء.

يجب العلم أنه في حالة تقديم معلومات غير صحيحة قد يتعرض المواطن إلى تقديم الغرامة على حسب قانون العمل.

أن يكون المتقدم للحصول على القروض وجبة 37 و38 متزوج وعاطل عن العمل.

ضوابط اسماء قروض العاطلين عن العمل