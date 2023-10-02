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مبروك مبروك مبروك “أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية” نزلت حالًا أخر دفعة بالوجبة التاسعة 2023 العراق
أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية، تعتبر من أكثر وأهم عمليات البحث عالميًا في جميع الدول العربية والعالم، فأن هذا البرنامج من أحد البرامج العراقية التي تدعم المواطنين وتوفر لهم كافة الاحتياجات المالية لهم، والآن الجميع بانتظار الحصول على اسماء الوجبة التاسعة والدفعة الخامسة والاخيرة، لذلك يمكننا أن نوفر لك كافة الأحتياجات التي تريدها بشأن هذا الأمر، أي كل ما يتطلب منك فقط هو أن تتابع المقال بشكل رسمي وتتعرف على التفاصيل المعلن عنها في السطور التالية.
أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية
وفرت منصة مظلتي العراقية أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة التاسعة، على أن يكون تلك هذه الدفعة الخامسة والاخيرة المعلن عنها من الرعاية الاجتماعية بالعراق، ولكي تتمكن من تحميل الـ pdf فقد يجب عليك أن تتعرف على النقاط التالية:
- يجب عليك أن تقوم بالدخول على منصة مظلتي العراقية مباشرة من هنـــا.
- بعدها يمكنك أن تقوم بالنقر على البرنامج الخاص بالدعم وهو برنامج الرعاية الاجتماعية.
- قم بالتسجيل بعدها بالرقم الشخصي الخاص بك ثم عليك أن تقوم بإدخال الاسم الرباعي.
- بينما يتطلب منك أن تقوم باختيار الوجبة وهي الوجبة التاسعة والأخيرة.
- سوف تجد أحدث الدفعات التي تم نزولها وهي الدفعة الخامسة، يمكنك أن تقوم بالنقر عليها ثم النقر على أيقونة التحميل.
- انتظر دقائق حتى يتم الانتهاء من تحميل الـpdf الاسماء المشمولين على جهازك بالكامل.
- يمكنك فتح الـpdf بعد التحميل والتأكد من وجود اسمك.
- وتكون هذه هي خطوات التحميل بكل سهولة ولا يوجد أي صعوبة في الأمر.