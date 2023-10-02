حظر تجوال وغلق للقهاوي والمطاعم مع موعد بداية التوقيت الشتوي 2023 “أعرف أصل الكلام ده ايه”؟

موعد نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي 2023، أعلنت الوزارة بأمر رئاسي عن موعد بداية التوقيت الشتوي 2023 وتفعيله في مصر، على أنه سوف يكون في نهاية هذا الشهر الجاري، ولذلك فقد سوف يتم وضع الضوابط الخاصة مثل موعد محدد لغلق المحلات في الشوارع وموعد محدد لغلق المقاهي ولذلك فقد يجب على الكثير من المواطنين والمواطنات أن يعلموا ذلك الأمر، ويتعرفوا على الكثير من الموضوعات التي تم الإعلان عنها بقرارات وزاريه عن طريق التالي.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2023

سوف تقويم بإرجاع ساعتك 60 دقيقة، وذلك بداية من يوم 26 من أكتوبر القادم 2023، على أنه يكون هذا القرار ناتج عن الدكتور مصطفي مدبول رئيس الوزراء المصري، وأعلن عن بعض القرارات التي يجب ان يعلمها الكثير من المواطنين، من ضمنها التالي:

غلق المقاهي والكافيهات في الشوارع المصرية من الساعه 11 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا.

غلق محلات الملابس من الساعة 9 مساءًا حتى الساعة 8 صباحًا.

بالإضافة إلى غلق المطاعم وإزالة عربات الطعام المرخصة والغير مرخصة في الاماكن الشعبية بداية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 10 صباحًا.

مع استمراريه فتح المخابز وأيضا سوبر الماركت وأفران العيش والفينو والمستوصفات والمستشفيات.

عمل حظر تجوال في الشوارع من الساعة 12 ليلًا حتى الساعه 6 صباحًا.

مع العلم بأن وضحت الوزارة كافة التفاصيل التي سوف يتم تطبيقها بالفعل بداية من تطبيق التوقيت الشتوي، مع العلم بأن في حالة مخالفة قرار من هذه القرارات سوف يتم فرض عقوبة أو دفع مخالفة مالية لا تقل عن 1000 جنية مصري.