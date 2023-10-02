مبروك عليك “زيادة الخبز والسلع على التموين شهر أكتوبر 2023” مع زيادة نصيب الفرد لـ 100ج

زيادة الخبز والسلع على التموين شهر أكتوبر 2023، انتشرت الكثير من التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر ومن ضمنها هي زيادة الخبز والسلع المختلفة مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونات والشاي، على بطاقة التموين مع زيادة نصيب الفرد إلى 100 جنية والذي كان أكثر حظًا به هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة، تعرف على التفاصيل بالكامل لمعرفة القرارات المعلن عنها بأمر رئاسي لمساعدة الشعب ومواجهة غلاء المعيشة.

زيادة الخبز والسلع على التموين شهر أكتوبر 2023

زادت الكثير من المعلومات التي تتعلق بـ زيادة الخبز والسلع على التموين شهر أكتوبر 2023، وكان هذا الأمر شائعة أي لا يوجد صحة للأخبار على الإطلاق، مع العلم بأن السيسي لن يُعلن عن هذا الخبر إطلاقًا، وقدر صدر قرار منذ 60 يومًا فقط بأن سوف يكون نصيب الفرد 50 جنية على بطاقة التموين ويمكنه أن يصرف به (زجاجة من الزيت+ كيس من السكر+ كيس من الأرز)، بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة من العيش فقط بشكل يومي.

وبالتالي فقد لا يوجد أي معلومات تتعلق بزيادة الخبز والسلع على الإطلاق، بل سوف يكون سعر كيلو السكر على التموين 10.5 جنية، بينما تكون زجاجة الزيت تصل إلى 29 جنية، بالإضافة إلى كيس الأرز الواحد كيلو يصل سعره إلى 11 جنية، ويجب عليك معرفة تلك الأسعار تجنبًا لسرقة التجار نسبة كبيرة من حصص المواطنين، وفي حالة وجود أي تاجر تموين يقوم بزيادة الأسعار يمكنك أن تقوم بالإبلاغ على الفور حتى يكون عبرة للجميع، وحفظ الله مصر وشعبها.