لو كنت منهم كنت هترتاح خالص “فاتورة الخط الأرضي” الشهر ده مش هيدفعوها الفئات دي !!

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اليومالسابع، فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023، فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٣، خط أرضي المصرية للاتصالات، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي، يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات WE عن موعد إصدار فاتورة الخط الأرضي لشهر أكتوبر 2023 حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة الخط الأرضي يوم 15 أكتوبر 2023 ويجب سداد فاتورة الخط الأرضي قبل قطع خدمة الخط الأرضي والإنترنت خلال شهر أكتوبر 2023 ويتم إصدار فاتورة شهر أكتوبر لاستخدام ثلاثة أشهر ، شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وفي السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

يتم إصدار فاتورة الخط الأرضي لشهر أكتوبر يوم 15 أكتوبر 2023 ويمكن لجميع مستخدمي الخط الارضي الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 19777 وذلك عن طريق ادخال رقم الخط الارضي مسبوقًا بكود المحافظة .

موعد سداد فاتورة الخط الارضي

يبدأ سداد فاتورة الخط الأرضي بداية من يوم 15 أكتوبر 2023 وحتى 15 نوفمبر 2023 بدون غرامات ، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الخدمة إلى استقبال فقط حتى 15 ديسمبر 2023 وفي حالة عدم السداد يتم فرض غرامة مالية بقيمة 10 جنيهات مع قطع خدمة الخط الارضي والانترنت ومن خلال الطرق التالية يمكن سداد فاتورة الخط الارضي: