نزلت حالًا دفعة جديدة من اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 www.molsa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، اسماء الرعاية الاجتماعية pdf، اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد، مظلتي بحث الرعاية الاجتماعية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرواتب، رعاية اجتماعية، اسماء الرعاية الاجتماعية 2023، بيانات ابناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وعن شروط التقديم وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث بلغ عدد المشمولين في الرعاية الاجتماعية حوالي 2.5 مليون أسرة بإجمالي 10 مليون فرد.