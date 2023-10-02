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نزلت حالًا دفعة جديدة من اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 www.molsa.gov.iq
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اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية تقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال الرابط https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/
- ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.
- وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور اسم الأسرة وعدد أفرادها وقيمة الراتب الشهري.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023
بعد أن قمنا بالتحدث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية سنقوم بالتحدث عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية أو مقيم على أراضي العراق بشكل دائم.
- يشترط أن تكون أسرة الشخص المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية تتكون من أربعة أفراد فأكثر ولا تقل عن هذا.
- يستلزم أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم لا يقل عن 18 عام ولا يزداد عن 60 عام بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء لا يقل عمرهم عن 25 ولا يزداد عن 55 عام.