بالصور حريق مديرية أمن الإسماعيلية “إصابة 38 شخصًا ووفاة 4 من حراس الأمن”

استيقظ اليوم سكان الإسماعيلية على فاجعة حيث التهمت النيران مديرية الأمن كاملة وقد زار المقر الوزير محمود توفيق وزير الداخلية برفقة عدة من الوزراء لمعرفة ما سبب اندلاع الحريق في مديرية الأمن في الإسماعيلية الذي خلف خسائر عدة وفي السطور القادمة سنتناول أسباب الحريق ومخلفاته.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

خلفت الحريق التي شبت اليوم في الإسماعيلية عدة خسائر ولعل من أهم تلك الخسائر ما يلي :

التهمت النيران المبنى بأكمله حتى إنها كادت تلمس السماء

تسببت النيران في أضرار وخيمة وجسيمة على أرواح المواطنين ولا يوجد ضحايا حتى الآن ولكن يوجد حالات اختناق تم إسعافهم.

انتقلت فورا الحماية المدنية إلى الموقع لإخماد الحريق وقد نجحت في ذلك وقد انتقلت أيضا قوات الإسعاف لإنقاذ المصابين إلى المستشفى

أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

خلق الحريق حالة من الذعر لدى المواطنين وقد تساءل المواطنون عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق في الإسماعيلية خاصة بعد تفقد وزير الداخلية مقر الحريق ويرجع سبب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي حدث بداخل المبنى مما سبب الحريق بكامل المبنى وقد التهمت النيران الواجهة كاملة ولا يوجد وفيات حتى الآن.

مصابين حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فقد أعلنت وزارة الصحة أنه حتى الآن لا يوجد حالات وفيات منوهة أن سيارات الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية لـ 26 مصابا 24 منهم في حالة اختناق و 2 مصابين بالحروق وقد قدمت سيارات الإسعاف خدماتها لـ 12 مصابا في مقر الحريق وقد خرجوا فورا وهناك 7 مصابين قد تم نقلهم إلى المستشفى وقد ذهبوا إلى منازلهم فور تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم.